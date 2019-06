Parcheggia e va al bar: l'auto parte da sola e si incendia

SAN PIETRO VERNOTICO – L’incendio di un’auto parcheggiata nella trafficata via Brindisi, a San Pietro Vernotico, nella tarda mattina ha provocato la chiusura momentanea della strada per consentire le operazioni di spegnimento e di rimozione del veicolo. Si tratta di una vecchia Ford Ka. Sembra che il proprietario fosse nel bar accanto.

Da una prima ricostruzione, il motore dell’auto si sarebbe avviato per un malfunzionamento del sistema elettronico, e la vettura, malgrado la marcia inserita, si è mossa salendo sul marciapiede e arrestandosi contro la facciata di un’abitazione. Poi dal vano motore si sono sprigionate le fiamme. Tutto nel giro di meno di un minuto.

Per domare l’incendio si sono mobilitate le persone e i passanti, prima con gli estintori. Ma non sono riusciti a fermare l’incendio. Poi sul luogo è arrivata una pattuglia della polizia locale: uno degli agenti ha utilizzato una manichetta messa a disposizione da uno dei vicini, ed è riuscito ad estinguere le fiamme. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, a loro volta, hanno completato l’opera mettendo in sicurezza l’auto.