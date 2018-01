Auto pirata abbatte nella notte un semaforo in via Umberto Maddalena

BRINDISI – Quartiere Casale, il rumore distinto di un urto violento nella notte tra venerdì e sabato, qualche imprecazione e poi il rumore di un’auto che si allontanava. Sul posto l’incrocio tra via Umberto Maddalena, viale Medaglie d’Oro e viale Duca degli Abruzzi, solo la “vittima” dell’impatto, uno dei semafori gravemente danneggiato e piegato quasi a sfiorare la recinzione di una privata abitazione retrostante.

Il semaforo, quello dalla parte di viale Medaglie d’Oro, è ancora in quelle condizioni. Dell’autore del danno nessuna traccia, lo hanno visto allontanarsi alla guida della sua auto ma al buio non è facile rilevare una targa. Il problema è che a quell’incrocio molto trafficato, che conduce alla Sciaia e alla litoranea, oltre che all’ingresso della base logistica delle Nazioni Unite e dell’aeroporto militare Pierozzi, e al porticciolo turistico, la segnaletica a terra è carente, e con un semaforo in avaria tutto il sistema non è operativo.

Le persone che abitano in via Umberto Maddalena sono abituate a questi schianti notturni, ma non vogliono abituarsi ai ritardi nel ripristino delle strutture stradali. Ad esempio, all’altezza del civico 52 c’è stato un cedimento del marciapiede, e invece di provvedere alla riparazione è stata posta una transenna scarsamente visibile al buio. Ora comincia l’attesa per la sostituzione del semaforo abbattuto dall’auto pirata.

