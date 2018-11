Auto rubata e ricambi sospetti: denunciati proprietari di casa rurale

MESAGNE – Un’abitazione situata nelle campagne di Mesagne era diventata un bazar di pezzi di ricambi di auto, la cui provenienza è più che sospetta. Nessun dubbio, invece, sulla provenienza furtiva di una Fiat Panda trovata nel garage. I proprietari della struttura sono stati denunciati a piede libero a seguito di una perquisizione effettuata dai carabinieri della stazione di Latiano.

L’immobile si trova in contrada Paretalto. Questi sono arrivati alla casa rurale, al culmine di una serie di accertamenti investigativi. Rintracciati i proprietari in possesso delle chiavi, i militari hanno proceduto alla perquisizione. Nel garage è stata ritrovata una Fiat Panda di colore rosso, risultato oggetto di furto consumato poche ore prima a Oria. L’auto è risultata di proprietà della società Avis autonoleggio.

Nel corso della perquisizione nelle altre stanze dell’abitazione si è riscontrata la presenza di numerosissimi pezzi di ricambio tra i quali portiere, pneumatici, sedili, ammortizzatori, materiale elettrico e meccanico sia di una Fiat Panda che di un’Alfa Romeo Giulietta, sottoposti a sequestro e sul conto dei quali sono in corso accertamenti.

Chiesta contezza in relazione all’autovettura e all’enorme materiale rinvenuto i proprietari della struttura non hanno fornito plausibili giustificazioni. Per questo sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione. La Panda, dopo i rilievi tecnici, sarà restituita al legittimo proprietario.

