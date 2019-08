La Polstrada recupera auto rubata dopo un inseguimento

FASANO - Una pattuglia della Polstrada di Fasano, al termine di un inseguimento, ha recuperato un'auto rubata poco prima in località Capitolo sulla costa di Monopoli. Il furto era stato denunciato al commissariato della città portuale del Sud Barese. La vettura, una Range Rover Evoque di colore rosso metallizzato, è stata intercettata nella serata di ieri sulla superstrada Bari-Brindisi all'altezza della zona industriale di Fasano. Ma il soggetto alla guida ignorava l'alt impartito dalla pattuglia e proseguiva la corsa verso sud, accelerando. Uscito dalla statale 16, il ladro ha imboccato una strada vicinale ma non è riuscito a sganciarsi dalla Polstrada, quindi ha tentato di nascondere l'auto in un oliveto, allontanandosi a piedi. La Range Rover Epoque veniva comunque rinvenuta dalla pattuglia, mentre il conducente faceva perdere le proprie tracce. L'auto è stata restituita al legittimo proprietario.