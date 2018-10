Auto sbanda, danneggia tubo e fugge: allarme fuga di gas

SAN PIETRO VERNOTICO – Si è rischiato grosso oggi, martedì 9 ottobre, in via Mazzini a San Pietro Vernotico dove un’auto, poi fuggita, si è schianta contro il prospetto di un’abitazione provocando la rottura del tubo del gas. L'episodio si è verificato intorno alle 13.

La zona si è riempita di gas, i residenti delle abitazioni circostanti si sono precipitati in strada allarmati dal forte odore che fuoriusciva dal tubo danneggiato. Sul posto si è immediatamente recata una squadra dei vigili del fuoco, giunti dal comando provinciale di Brindisi che ha messo in sicurezza l’impianto danneggiato in attesa dell’arrivo dei tecnici della “Due I Rete Gas”.

Sul posto si è recata anche una pattuglia dei carabinieri, e lo stesso comandante Vincenzo Maci, che hanno eseguito il sopralluogo del caso teso a individuare gli elementi necessari all’identificazione dell’automobilista pirata. Un aiuto potrebbe giungere dalle telecamere installate nella zona.

Via Mazzini è una traversa della centralissima via Brindisi, il tratto interessato dall’incidente più volte è stato teatro di sinistri stradali proprio per le modalità con cui viene imboccata la strada, il prospetto in questione è stato più volte danneggiato da automobilisti imprudenti. La strada è stata chiusa al traffico e presidiata dai volontari della Protezione civile di San Pietro per tutta la durata dell’intervento di ripristino dell’impianto.

