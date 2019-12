Auto slitta sull'asfalto viscido: sfondato l'ingresso del Pronto soccorso

BRINDISI – Ha slittato sull’asfalto viscido, fino a sbattere contro la porta di vetro. Un insolito incidente si è verificato ieri mattina (domenica 22 dicembre) all’ingresso della “camera calda” del Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Un uomo alla guida di una Fiat Punto nero, a quanto pare, una volta superato il varco presidiato della struttura ospedaliera, si è diretto con troppa foga verso il Pronto soccorso, senza fare i conti con la strada scivolosa come una saponetta, a causa della fitta pioggia.

E così, arrivato una velocità troppo elevata a ridosso del locale, non è riuscito ad arrestare la sua corsa, andando a sbattere contro la porta automatica dell’area in cui arrivano i mezzi di soccorso e in cui avviene il passaggio di consegne del paziente. Una parte della struttura in cartongesso è stata sbriciolata. La porta è stata sfondata. La cornice superiore si è staccata. Se qualcuno si fosse trovato sulla traiettoria della macchina, l’incidente avrebbe potuto avere gravissime conseguenze. Ma per fortuna nessuno si è fatto male.

