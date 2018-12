Autobus Fse pieno di studenti pendolari: si stacca il portellone

BRINDISI – Fortunatamente non si trovavano passeggeri in attesa di salire sul pullman. Altrimenti, con ogni probabilità, avrebbe avuto gravi conseguenze un incidente che si è verificato intorno alle ore 7,30 di oggi (mercoledì 12 dicembre) presso la fermata degli autobus situata in via Bastioni Carlo V, all’altezza della stazione ferroviaria di Brindisi.

Qui un portellone di un autobus delle Ferrovie Sud est si è improvvisamente staccato, andando a finire per terra, riverso fra il marciapiede e una striscia d’asfalto. Il veicolo era pieno di studenti che si accingevano a scendere. Alcuni di loro provenivano dai Comuni di Manduria e San Marzano, in provincia di Taranto. Nessuno è rimasto ferito.

Un episodio analogo si verificò il 21 maggio 2017, quando si staccò il portellone di un pullman della stessa azienda di trasporto, nei pressi di una fermata a Ceglie Messapica. Anche in quel caso viaggiavano numerosi pendolari a bordo della vettura e nessuno rimase ferito.