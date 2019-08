Hascisc e marijuana in auto, ma rifiuta il test: denunciato

Brindisi: droga in auto, denunciato perché rifiuta il test

I carabinieri della stazione di Brindisi Centro, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 30enne originario della provincia di Modena per rifiuto di sottoporsi agli esami per la verifica della guida sotto l’effetto degli stupefacenti. Alle ore 01.20 della notte scorsa l’uomo è stato fermato in via Appia alla guida della propria Fiat 500: sottoposto a perquisizione sotto il sedile lato guida del mezzo è stato rinvenuto un involucro di carta stagnola con 1 grammo di hascisc.

Nella circostanza, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La patente di guida pertanto gli è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca. Al passeggero perquisito sono stati rinvenuti 9 grammi di marijuana occultati nel borsello, ed è stato segnalato alla Prefettura.

Erchie: evasione dai domiciliari

I della stazione di Erchie hanno deferito in stato di libertà per evasione dagli arresti domiciliari un 38enne del luogo. I militari, nel corso di un controllo di routine effettuato nell’abitazione del detenuto, hanno verificato che lo stesso si trovava in strada nelle adiacenze del luogo di detenzione, senza alcuna autorizzazione.