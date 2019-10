Automobilista rifiuta narcotest: auto sequestrata e ritiro patente

SAN DONACI – Ennesimo caso di rifiuto di sottoposizione al narcotest da parte di un automobilista nel Brindisino. Questa volta sono stati i carabinieri della stazione di San Donaci, impegnati in un posto di controllo nella notte nell’abitato della cittadina, a intimare l’alt al conducente di un’auto, che ha subito mostrato una condizione di alterazione psicofisica. A quel punto i carabinieri gli hanno chiesto di accettare il trasferimento presso l’ospedale Perrino di Brindisi per sottoporsi agli accertamenti di routine per accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Il 35enne alla guida dell’auto, originario di Mesagne, ha opposto rifiuto, circostanza che ha provocato il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.