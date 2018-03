Automobilista rifiuta il test della droga: denuncia e ritiro della patente

SAN DONACI – Sottoposto a un controllo, si è rifiutato di sottoporsi all’esame per appurare se fosse in stato di alterazione psico fisica da sostanze stupefacenti. Per questo è stato denunciato a piede libero un bracciante agricolo di San Donaci, il 58enne F.C. L’uomo si trovava alla guida della sua auto quando è stato fermato dai carabinieri della locale stazione.

Lo stesso è stato anche segnalato alla competente autorità amministrativa poiché, a seguito di perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di uno spinello di marijuana, rinvenuto all'interno del posacenere. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.