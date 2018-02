“Autorità portuale, premi e indennità autorizzati”

BRINDISI – Nessuna illegittimità dietro le somme percepite a titolo di premi e indennità in seno all’Autorità portuale di Brindisi, secondo l’ex segretario generale dell’Ente, Nicola Del Nobile: ha voluto affrontare l’esame in qualità di imputato per respingere le accuse di peculato e truffa aggravata, in relazione a 450mila euro, mosse in concorso con Vittoria Ligorio, ex dirigente dei servizi amministrativi.

“Non c’è mai stata alcuna contestazione”, ha detto davanti al collegio giudicante, di fronte al quale la pubblica accusa è rappresentata dal pm Francesco Carluccio, al quale è stato assegnato il fascicolo del collega Milto Stefano De Nozza (ora in servizio alla Procura di Lecce). “Abbiamo subito, nel corso degli anni, controlli e ispezioni disposte dal Ministero e il costante monitoraggio dei revisori dei conti: nessuno ha mai sollevato obiezioni”, ha riferito oggi in aula, rispondendo alle domande del difensore di fiducia, Gianvito Lillo. Il penalista ha depositato una corposa memoria difensiva per ricostruire la vicenda oggetto del dibattimento: 40 pagine, più 80 documenti come allegati, documenti ufficiali dell’Ente. Motivi di salute hanno impedito oggi l’esame di Vittoria Ligorio, l’ex dirigente che ha sempre respinto le accuse.

Qualsiasi ipotesi di irregolarità è stata esclusa in occasione della scorsa udienza dall’ammiraglio Salvatore Giuffrè, segretario generale sino a qualche tempo fa. Giuffrè è stato citato in qualità di teste e ha precisato che le somme furono liquidate dopo che l’Autorità portuale ha ottenuto il via libera dal Ministero e dall’Assoporto, ai quali era stato chiesto un parere. Il teste, inoltre, ha confermato che la liquidazione dei premi di produzione e delle altre indennità è ripresa di recente, dopo essere stata sospesa in corrispondenza dell’avvio del procedimento penale che ha portato al rinvio al giudizio di Del Nobile e Ligorio.

La requisitoria del pubblico ministero è attesa in primavera.