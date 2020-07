Evasione dai domiciliari: nuovo arresto per un detenuto

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie hanno arrestato Gasbarro Alessandro, 40 anni del luogo, per evasione dagli arresti domiciliari. Secondo quanto fanno sapere i carabinieri, Gasbarro, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari anche per ripetute altre circostanze di evasione sempre dai domiciliari, nella tarda mattinata di giovedì 9 luglio è stato sorpreso nel centro cittadino senza giustificato motivo. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato risottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, per la prosecuzione della misura in atto, come disposto del pm di turno.

