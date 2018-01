Avvocato accusato di stalking alla giornalista: 33 denunce in un anno

BRINDISI – Maltrattamenti e stalking anche giudiziario ai danni dell’ex compagna, giornalista professionista, denunciata 33 volte in anno, denunce il più delle volte archiviate: l’avvocato Piero Lorusso dovrà difendersi dalla doppia accusa mossa a conclusione delle inchieste avviate dalla Procura di Brindisi.

Le inchieste

Le indagini sono partite dopo che la donna, Eleonora De Nardis, già conduttrice della Rai, venne arrestata e finì ai domiciliari per lesioni personali, in seguito all’accoltellamento del legale che avvenne a Ostuni la sera della vigilia di Ferragosto 2014. Lorusso, avvocato del foro di Roma, rimase ferito a un avambraccio. Il processo a carico della donna pende a Brindisi, il legale si è costituto parte civile con richiesta di risarcimento danni per un milione di euro, anche a titolo di immagine.

Nel frattempo, lo stesso Lorusso è imputato in due procedimenti distinti, trasmessi da Brindisi a Roma per competenza territoriale: il 24 gennaio è fissata l’udienza preliminare davanti al gup Cinzia Parasporo con riferimento ai maltrattamenti in ambito familiare, mentre per lo stalking si è in attesa della fissazione dell’udienza, dopo che il pm ha chiesto il rinvio al giudizio. Lorusso respinge entrambe le accuse. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla commissione disciplinare dell’ordine degli avvocati al quale risulta iscritto il professionista “per la grave lezioni, ad oggi in corso, dell’immagine e del ruolo istituzionale dell’avvocatura nelle condotte tenute da Lorusso”.

L’accusa di maltrattamenti

Secondo quanto contestato dal pm, Lorusso avrebbe “maltrattato la convivente, sottoponendola ad atti di violenza fisica e morale”. In particolare – si legge nel capo di imputazione – “era solito passare due notti alla settimana in compagnia della donna, le restanti la chiudeva a chiave all’interno dell’abitazione familiare, provvedendo anche a inserire l’allarme, al fine di evitare che la stessa potesse uscire e persino muoversi all’interno dell’appartamento”.

In altre occasioni, invece, “a seguito di litigi, la chiudeva fuori insieme ai figli minori, più volte la percuoteva, afferrandola per capelli e sferrandole calci e schiaffi”. “Con le aggravanti di aver agito anche nel periodo in cui la donna era in stato interessante”. La contestazione si riferisce al periodo compreso dal 2007 sino al 13 agosto 2014, tra Roma e Ostuni. Il 13 agosto di quattro anni fa, come detto, avvenne l’episodio per il quale è in corso il processo a Brindisi in cui è imputata la giornalista per lesioni personali ai danni dell’avvocato.

La calunnia

Dopo l’interrogatorio reso dalla donna al pm di Brindisi Milto Stefano De Nozza e al gip, Lorusso la denunciò per calunnia, atti intimidatori, ingiuria e diffamazione. Il procedimento a carico della giornalista è stato archiviato con decreto del gip Paola De Nicola di Roma. Con riferimento al reato di calunnia, “questo sarebbe consistito nell’avere la donna dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia che l’uomo l’aveva colpita alcuni giorni prima con una bottiglia in testa e il giorno stesso l’aveva minacciata con la medesima arma e comunque aveva tentato di difendersi ricostruendo falsamente l’episodio dinanzi all’autorità giudiziaria”.

In un anno tre denunce

Il gip ha evidenziato l’esistenza di “numerosissime denunce presentate da Lorusso nei confronti della ex compagna” e che “le istanze stanno da anni investendo tutte le autorità giudiziarie della Capitale (penali, civili e minorili) tanto da imporre una mole di lavoro inusitata”. Dagli atti “depositati dalla difesa della donna emerge che Lorusso tra il 2014 e il 2015 da denunciato De Nardis 33 volte, per reati che vanno dal falso, ai maltrattamenti, alla calunni, quasi tutti archiviati”.

Scrive ancora il gip: “Non è tanto o solo il quantitativo di procedimenti pendenti a mostrare la personalità persecutoria del denunciante, quanto il contenuto del provvedimento del Tribunale civile di Roma in cui il Collegio fa riferimento a una serie di iniziative processuali assunte personalmente da Lorusso, del tutto improprie, come quella di procedere a un’autonoma iscrizione al ruolo di un procedimento il giorno stesso dell’assunzione in riserva”.

“Appare indispensabile sottolineare che in quella che viene definita dagli atti processuali pendenti a Brindisi come una relazione burrascosa, celi in realtà una ben più grave situazione di sopraffazione dell’uno sull’altra, situazione nella quale la donna è rimasta invischiata e prigioniera, nonostante il proprio contesto familiare e personale, visto che si tratta di una persona laureata, giornalista professionista della Rai, figli di un docente universitario”, è scritto nel provvedimento del gip. E ancora: “Al riguardo appare indispensabile leggere l’ultimo gravissimo episodio di lesioni commesse da De Nardis con un coltello ai danni di Lorusso proprio alla luce delle violenze subite dalla donna, tali da avere determinato correttamente lo stesso pm di Brindisi a iscrivere Lorusso per maltrattamenti e stalking, commessi dal 2008 a oggi”.