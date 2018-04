Maltrattamenti e lesioni, avvocato di Brindisi condannato a tre anni

BRINDISI – Un avvocato del foro di Brindisi è stato riconosciuto colpevole dei reati di lesioni personali e maltrattamenti nei confronti di una donna ed è stato condannato a tre anni di reclusione, con risarcimento dei danni pari a 20mila euro.

La sentenza

La pronuncia è del giudice monocratico di fronte al quale è stato incardinato il processo penale scaturito a conclusione delle indagini partite dalla denuncia della donna che con il professionista ebbe una relazione. Per le motivazioni bisognerà aspettare il termine di 90 giorni, indicato al momento della lettura del dispositivo.

Il pubblico ministero, al termine della sua requisitoria, aveva invocato l’affermazione della responsabilità penale dell’avvocato con condanna a tre anni. Il Tribunale ha accolto in toto l’istanza per l’imputato, difeso dal penalista Riccardo Mele. L’avvocato era accusato anche di ingiuria, fatto che non è più previsto come reato.

La denuncia

Il capo di imputazione si riferisce ad alcune condotte che il legale del foro di Brindisi avrebbe consumato nel 2012, durante il periodo di tempo in cui instaurò una frequentazione con la donna, sino ad arrivare alla convivenza. Secondo la denunciate, la relazione sarebbe terminata a causa dei maltrattamenti e delle lesioni riportate in occasione di alcuni litigi avvenuti nell’abitazione. Stando a questa versione dei fatti, alla base ci sarebbe stata l’eccesiva gelosia dell’uomo, il quale ha sempre respinto le accuse. La difesa, quindi, attende di leggere le motivazioni per presentare ricorso in Appello.

La donna è stata ascoltata come testimone citato dal rappresentante della pubblica accusa, dopo essere stata ammessa come parte civile ai fini della richiesta di risarcimento dei danni.