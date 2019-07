Uomo colto da malore in acqua: ancora una tragedia sulle spiagge

TORRE CANNE – Ancora una tragedia sulle spiagge della provincia di Fasano. Un uomo di 75 anni stamattina (lunedì 1 luglio) ha perso la vita presso la spiaggia del camping-villaggio turistico “Le Dune” di Torre Canne, località della marina di Fasano che in estate si riempie di villeggianti.

Vani i tentativi di soccorso

L’uomo pare abbia perso i sensi mentre faceva il bagno a breve distanza dalla battigia, dove l'acqua era profonda circa 75 centimetri. Il bagnino in servizio presso il camping è subito intervenuto per soccorrerlo, ma nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per il pensionato non c’è stato nulla da fare.

Sul litorale oggi soffia vento di maestrale. Le condizioni del mare, però, non sono tali da rendere la balneazione pericolosa. Lo scenario è molto diverso rispetto a quello dello scorso settimana, quando la risacca e le correnti marine hanno rappresentato una minaccia concreta per i bagnanti.

L'annegamento e i salvatagi nel week end

Basti pensare al dramma del turista tedesco di 36 anni che sabato mattina è annegato sul litorale a nord di Brindisi, fra la spiaggetta della Conca e lido Malcarne. Lo straniero ha perso la vita davanti agli occhi di un amico con cui stava trascorrendo il penultimo giorno di vacanza a Brindisi, nonostante i tentativi di salvataggio da parte di quattro brindisini, che hanno messo in pericolo la loro stessa incolumità.

Nella giornata di domenica, invece, diversi interventi di salvataggio hanno convolto semplici bagnanti e i bagnini presso le spiagge del Pilone e di Penna Grossa.