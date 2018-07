Bagnina trova in mare pacco di marijuana essiccata

CAROVIGNO – Dalla sua “torre” di controllo del mare di pertinenza di uno stabilimento balneare a Specchiolla, una bagnina ha notato un involucro galleggiare: erano stati nascosti 18,600 chili di marijuana essiccata, a quanto pare lasciati in acqua da un gommone.

La scoperta

La scoperta è avvenuta nella frazione marina del comune di Carovigno nella giornata di venerdì. La telefonata alla centrale operativa dei carabinieri di San Vito dei Normanni è stata immediata. Così come è stato immediato l’arrivo dei militari: hanno recuperato il pacco in mare, a circa 200 metri dalla costa, lo hanno aperto trovando tre involucri avvolti da nastro isolante e all’interno hanno scoperto la droga. Marijuana, essiccata per consentire il trasporto via mare. Tutto posto sotto sequestro.

Il gommone

Il carico di droga sarebbe stato lasciato in mare da un gommone, stando a quanto sostengono i carabinieri. Il convincimento è legato a diverse testimonianze raccolte tra i bagnanti: hanno riferito di aver visto un natante passare diverse volte in quel tratto di mare. Evidentemente l’appuntamento con chi era stato incaricato di ritirare la sostanza stupefacente è saltato o comunque non è avvenuto all’orario pattuito. Fatto sta che il carico è stato lasciato in acque.

Il sequestro conferma come la droga e in particolare la marijuana continui ad arrivare sulle coste brindisine via mare.