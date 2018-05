Baionetta nel cassetto e coltello nei pantaloni: due denunce

BRINDISI - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato un 82enne del posto, per detenzione abusiva di armi. Nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata nel suo appartamento è stata rinvenuta una baionetta occultata in un cassetto di un mobile collocato in camera da letto.

Gli stessi militari nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un 18enne alla guida della sua autovettura, perquisito gli è stato rinvenuto un coltello a serramanico occultato nelle tasche dei pantaloni. Anche il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.