Perrino: bimbo di 4 mesi positivo al Covid. Era ricoverato in Pediatria

BRINDISI – Un bambino di quattro mesi ricoverato presso l’ospedale Perrino di Brindisi è risultato positivo al Covid-19. Nella serata di ieri (lunedì 6 aprile), una volta appreso l’esito del tampone, il piccolo è stato trasferito dal reparto di Pediatria, dove era ricoverato da giovedì scorso (2 aprile), in un’area Covid del nosocomio, in isolamento.

Il primario di Pediatria, Fulvio Moramarco, contattato da BrindisiReport, spiega che il bambino sta bene. “Non ha dei sintomi – afferma il dottore - che sono specifici dall’infezione da Covid-19. E’ in ospedale per motivi diversi da quella che è la sintomatologia classica del Covid. In letteratura ci sono molti casi di pazienti che hanno sintomi non caratteristici: alcuni vomito, altri diarrea, altri mal di pancia, ci sono dei bambini accusano episodi di convulsione, talvolta associata a febbre, altri problemi di apnee”.

“Siccome – prosegue Moramarco - i bambini sono un serbatoio di diffusione del virus, siamo andati alla ricerca anche di questi sintomi, che non sono proprio quelli tipici del Covid-19, per verificare la positività e purtroppo ci è capitato questo”. Moramarco spiega inoltre che il bambino “difficilmente può essere entrato in contatto con altri bambini, perché il reparto è attrezzato con stanze singole per ogni paziente”.

Non è ancora chiaro come sia avvenuto il contagio. “La notizia è di ieri sera alla 19.30 – prosegue Moramarco - in 12 ore non si può portare a termine una indagine epidemiologica. Ad ogni modo non vi era nessun segno clinico né storia clinica classica”. In queste ore si sta inoltre valutando se sottoporre a tampone il personale sanitario del reparto.