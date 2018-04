Banchina del monumento al Marinaio, muro a rischio di crollo

BRINDISI – Rischia di sfaldarsi il muro della banchina del monumento al Marinaio d’Italia, quello che costeggia la banchina dove attracca la motobarca. Il pericolo è stato segnalato da alcuni residenti i quali hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune di Brindisi.

Gli uni e gli altri hanno svolto un sopralluogo nella giornata di ieri, giovedì 5 aprile 2018, riscontrando effettivamente che parte del muro sta cedendo e per questo hanno deciso di impedire l’accesso alla zona. In che modo? I tecnici dell’Amministrazione hanno apposto il nastro bianco e rosso per delimitare il punto.

“In questo modo però non si garantisce la sicurezza”, protestano i residenti. “Occorre un intervento che permetta di impedire il crollo, solo così la banchina sarà restituita non solo a chi abita nella zona, ma alla città di Brindisi”.

“E’ uno degli angoli più belli e suggestivi di Brindisi ed è un vero peccato che sia ridotto in queste condizioni. Soprattutto adesso che andiamo incontro alla bella stagione”, proseguono. “Qui si vedono coppie, famiglie con bambini, persone che portano i cani a passeggiano e c’è anche chi sceglie questa banchina per correre”.

