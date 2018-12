Banditi armati di taglierino in banca: portati via 56mila euro

CEGLIE MESSAPICA - In due sono piombati nella filiale della banca Credem di Ceglie Messapica armati di taglierino e in un minuto e mezzo hanno raccolto tutto il denaro custodito agli sportelli: 56mila euro. Uno aveva il volto nascosto da una maschera di lattice e l’altro da uno scaldacollo.

La rapina

La rapina è stata consumata questa mattina, 14 dicembre 2018, attorno alle 9,45. I due banditi hanno preso di mira l’agenzia che si trova in via Vittorio Veneto, riuscendo a raggiungere l’interno fingendosi clienti per poi mascherare il volto. In quel momento c’erano solo i dipendenti della banca.

Per farsi consegnare il denaro hanno minacciato gli addetti con il taglierino e sono fuggiti con bustoni che, probabilmente, avevano nascosto nei giubbotti.

La fuga e le immagini

A quanto si apprende, i due sono riusciti a fuggire a piedi poco prima dell’arrivo dei carabinieri ma la loro azione è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza interne ed esterne alla filiale. Il filmato è stato già acquisito dai militari agli ordini del capitano Antonio Corvino, arrivato sul posto per avviare le indagini.

Sono stati anche ascoltati i dipendenti e il direttore della filiale Credem, mentre sono al vaglio i filmati di altre telecamere presenti lungo la strada e in quelle limitrofe. I video sono necessari a ricostruire la via di fuga: ad attendere la coppia di rapinatori ci sarebbe stato un complice alla guida di un’auto.

Sono stati predisposti posti di blocco sia a Ceglie che lungo le arterie di collegamento. Non è escluso che ad agire siano state persone della provincia di Brindisi

Gallery