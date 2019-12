Banditi all'assalto delle slot, clienti in fuga: nuovo colpo al Break 24

BRINDISI – Erano le ore 23 di domenica (1 dicembre). All’interno del locale si trovavano diversi clienti. Alla vista di due uomini a volto coperto, muniti di piede di porco, il bar si è svuotato nel giro di pochi secondi. Finisce nuovamente nel mirino della malavita il Break 24, bar ristorante situato in via Sabin, nella zona industriale di Brindisi.

Dopo aver fatto irruzione all’interno dell’attività, i due banditi si sono diretti verso la sala in cui si trovavano le slot machine. Il piede di porco è stato utilizzato per forzare le macchinette, prelevare le monetine e riporle in delle buste. Poi, una volta paghi del bottino, i malviventi si sono dati alla fuga, forse con l’ausilio di un complice che li attendeva all’esterno del locale, a bordo di un’auto. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Brindisi, che hanno subito proceduto con l’ascolto dei testimoni e l’acquisizione delle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza di cui è dotata la struttura. Il bottino è da quantificare.

Rapine, furti e spaccate: ad agire forse la stessa banda

Si tratta dell’ennesimo saccheggio di macchiette da gioco dopo quello perpetrato la notte del 29 novembre ai danni del bar Farenight situato in via dé Carpentieri e le due spaccate nell’area bar tabacchi della stazione di benzina Ip che si trova fra Torchiarolo e Lendinuso (la prima la notte del 6 novembre, la seconda la notte del 27 novembre).

Potrebbe esserci un unico filo conduttore che collega questi colpi alla rapina al Mc Donald’s del 21 novembre. Lo lascia pensare il fatto che i banditi abbiano sempre agito a una Renault Scenic rubata nel Leccese che lo scorso 29 novembre è stata recuperata dalla polizia nella zona industriale di Brindisi. E adesso si aggiunge il furto aggravato al bar Break 24, già oggetto di altre rapine negli ultimi anni. Come da tradizione, insomma, a ridosso delle festività natalizie, le attività della mala si intensificano.