Bandito armato di pistola assalta farmacia: bottino di 300 euro

ORIA – Un bandito armato di pistola (forse giocattolo) ha assaltato intorno alle ore 20,15 di oggi (25 gennaio) la farmacia “Dottoressa Capozza” situata in piazza Lama, a Oria. Il malfattore, sotto la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa, per un ammontare di circa 300 euro. Poi è fuggito a piedi per le vie limitrofe. Non si sa se un complice lo attendeva all’esterno.

Sul posto, peri rilievi del caso, si sono recati i carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Roberto Borrello. La farmacia da poco si è trasferita in questo locale. Per questo il locale non era ancora dotato di un impianto di videosorveglianza.