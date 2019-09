Agenzia automobilistica assaltata in pieno giorno: bottino di 1200 euro

CEGLIE MESSAPICA – Irruzione in pieno giorno all’interno dell’agenzia automobilistica Nacci situata in via Milano, a Ceglie Messapica. Un giovane con volto coperto, forse armato di coltello, intorno alle ore 11 si oggi (11 settembre) ha assaltato l’attività commerciale, impossessandosi della somma di 1200 euro in banconote. Poi è fuggito a piedi per le vie limitrofe.

Non si esclude che un complice lo attendesse a bordo di un’auto o di uno scooter. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione e della compagnia di San Vito dei Normanni. I militari hanno ascoltato i testimoni. Si indaga per risalire all’identità del rapinatore.