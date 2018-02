Bandito con maschera tenta rapina in banca a Brindisi

BRINDISI - Giovedì grasso con tentata rapina a Brindisi, dove un bandito con il volto coperto da una maschera che riproduceva il volto di un anziano ha preso di mira la filiale della Banca Apulia in via Appia: è entrato in azione attorno alle 15,30, nella convinzione di riuscire a portare a termine il colpo. Niente da fare. Aveva fatto male i conti perché il personale dipendente, presente agli sportelli, non ha aperto il bussolotto avendo vista quella maschera e gli ha negato l'ingresso.

Il giovane è riuscito a fuggire prima dell'arrivo degli agenti della sezione Volanti. Ad attenderlo c'era un complice alla guida di una Fiat Bravo posteggiata all'angolo. La stessa auto è stata trovata in fiamme, a distanza di poco, lungo la vecchia strada che dal quartiere Sant'Elia conduce a San Donaci.

Gli agenti hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza e hanno ascoltato, in qualità di testimoni, i dipendenti della banca che hanno visto il ragazzo con la maschera. Sul posto anche i poliziotti della Squadra Mobile e gli agenti della Scientifica per i rilievi sulla vetrata dell'ingresso.

E’ la terza volta che la filiale di via Appia della Banca Apulia finisce nel mirino della mala. In entrambi i precedenti, le rapine vennero perpetrate ai danni delle guardie giurate, all’esterno dell’agenzia, mentre avveniva il trasporto dei plichi carichi di denaro. Il primo colpo risale al 26 settembre 2016, quando entrarono in azione due banditi a bordo di uno scooter. La seconda risale allo scorso 16 agosto, quando due malfattori, giunti sul posto a bordo di una Fiat Cubo, si impossessarono di un sacco contenente 100mila euro in banconote.