Bandito solitario assalta farmacia in pieno giorno: bottino di 400 euro

OSTUNI – Rapina in pieno giorno nel cuore di Ostuni. Un bandito con volto coperto da un cappuccio e da un cappellino di lana ha fatto irruzione intorno alle 9 di oggi (18 gennaio) all’interno della farmacia situata in viale Pola, strada piena di esercizi commerciali. L’uomo potrebbe aver simulato di avere un taglierino, intimando a una dipendente di consegnargli le banconote contenute nel registratore di cassa, per un valore di circa 400 euro. Poi, una volta arraffato il bottino, si è dileguato per le vie limitrofe.

Non si sa se ad attenderlo c’era un complice al volante di un’auto. Sul posto si sono recati i poliziotti del locale commissariato e gli esperti della Scientifica. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di cui è dotato il negozio.