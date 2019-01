Bandito sbuca dai campi e rapina un distributore di carburante

SAN PIETRO VERNOTICO - Rapina, ieri sera attorno alle 20, al distributore di carburanti Camer alla periferia di San Pietro Vernotico. L'azione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza della stazione di servizio. Un individuo a volto coperto è penetrato a piedi nell'area del distributore, ed ha puntato una pistola contro l'addetto di turno, obbligandolo a consegnare l'incasso. Poi il rapinatore si è allontanato sempre dal lato della campagna, scomparendo nel buio. Non si può escludere che vi fosse almeno un complice in attesa. I carabinieri della stazione dell'Arma di San Pietro Vernotico hanno preso visione dei fotogrammi per avviare le indagini.