Bando per dirigenti al Comune, 69 ammessi per due posti

BRINDISI – Ci speravano in 79, fra ingegneri e architetti, in 69 avranno la possibilità di sostenere gli esami del concorso indetto dal Comune per l’assunzione di due dirigenti dell’area tecnica.

La selezione

La prima scrematura è stata fatta a Palazzo di città partendo dalla verifica dei requisiti previsti dal bando indetto il 20 dicembre dello scorso anno, per riempire due caselle rimaste vuote nell’organigramma comunale. Il bando è stato approvato il 23 gennaio scorso, per essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale: un mese di tempo per la presentazione delle domande.

Tra gli aspiranti dirigenti del Comune, più di qualcuno non risulta aver maturato i cinque anni di servizio, come richiesto dal bando. Altri hanno dimenticato di allegare la documentazione richiesta: qualcuno, probabilmente nella fretta, non ha allegato il documento di riconoscimento. Risultato: sono stati esclusi in dieci.

A provarci, tra gli altri, sono dirigenti attualmente al lavoro a Palazzo di città, ma a tempo determinato, ex funzionari dello stesso Comune e della Regione Puglia.

Gli ammessi

Gli ammessi sono: Emanuela Angelini, Giuseppe Angelini, Giovanna Annese, Antonello Antonicelli, Giuseppe Augusto, Paolo Bavaro, Angela Bomba, Daniele Buscicchio, Egidio Calabrese, Pietro Calabrese, Ivo Casa, Pasquale Antonio Casieri, Giuseppe Casuccio, Gabriele Cauli, Claudio Cavallo, Maria Cornacchia, Francesco Corvace, Valerio Costantino, Maria D’Ambruoso, Barbara D’Amico, Domenico De Palma, Cosimo Delle Donne, Ivonne Elia, Raffaella Fiaschetti, Antonio Gallucci, Nicola Giandola, Massimo Guerrieri, Luisella Guerrieri, Antonio Iaia, Giuseppe Iannucci, Teodoro Indini, Fonte Marilena Ingrassia, Michela Inversi, Fabio Stefano Lacinio, Donato Lamacchia, Cosimina Ligorio, Francesco Lomoro, Adriana Maria Lotito, Biagio Maiullari, Emilia Mannozzi, Marcella Marangio, Barbara Miglietta, Nicola Miglietta, Emilia Monaco, Fedele Mora, Rosabianca Morleo, Lucia Muscatiello, Paola Maria Concetta Notarpietro, Vittorio Maria Nunziante, Giuseppe Orlando, Gaetano Padula, Rocco Porfido, Valeria Quartulli, Rosanna Racioppi, Michele Radogna, Roberta Maria Rana, Luigi Resta, Antonio Rocco, Francesca Rossi, Alessandro Sapienza, Pietro Savoia, Domenico Bartolo Scrascia, Francesco Soleti, Francesca Sorricano, Giovanni Spalluto, Luigi Stella, Luigi Tuffo, Luca Valente e Giuseppe Verdiani.