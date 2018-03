Barca a vela con 48 migranti a bordo intercettata al largo di Brindisi

BRINDISI - Una barca a vela battiente bandiera tedesca, con 48 migranti di etnia curda e e kosovari a bordo, è stata intercettata al largo delle coste brindisine nella tarda serata di martedì e condotta in porto nella nottata di ieri. I tre uomini che si occupavano della conduzione della barca, un russo e due ucraini, sono stati arrestati.

Lo sloop, di costruzione datata, è stato individuato alle 20 circa dalle unità aeronavali della Guardia di Finanza impegnate nell’operazione “Themis 2018” dell’Agenzia Frontex coordinata, a livello nazionale, dal centro istituito presso il Comando Operativo Aeronavale della Finanza Guardia di Pratica di Mare e in Puglia, dal Gruppo Aeronavale di Taranto.

La barca a vela di circa 15 metri è stata raggiunta da unità del Roan di Bari, che aveva in mare nella zona un pattugliatore d'altura e alcune unità veloci di Bari. Date le condizioni meteo avverse, i migranti erano stipati sottocoperta: 30 uomini, 6 donne e ben 12 bambini in spazi progettati per 8-10 persone al massimo. L'arrivo in porto a Brindisi, nella base della flottiglia navale delle "fiamme gialle" al casale, nel Seno di Ponente, è avvenuto attorno alle 2,30 di mercoledì.

In banchina era già pronto il dispositivo di accoglienza e di assitenza sanitaria predisposto dalla prefettura. I 48 migranti sono stati trasferiti presso il Cara-Cie di Restinco, mentre i finanzieri della Sezione operativa navale e del Nucleo di polizia economica e finanziaria di Brindisi identificavano e arrestavano due ucraini di 49 e 44 anni e un russo di 37 anni per favoreggiamento dell'immigrtazione clandestina.