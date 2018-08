Barriere anti sosta divorate dalla ruggine: intervengono due pensionati

BRINDISI – Un bell’esempio di senso civico e rispetto del bene pubblico arriva da via Dittatore Silla, al rione Commenda, dove stamattina (mercoledì 29 agosto) due pensionati sono stati fotografati mentre riverniciavano le barriere anti sosta, ormai divorate dalla ruggine. I due hanno acquistato un piccolo barattolo di vernice blu e con tanta pazienza hanno riportato i manufatti di ferro al loro aspetto originario, riscuotendo l’ammirazione dei passanti.

Non è la prima volta che si assiste a scene di questo tipo in città. Proprio l’altro giorno, infatti, BrindisiReport ha raccontato di un altro pensionato che ha riparato i cordoli di un’aiuola. Come al solito, spesso sono gli anziani a fornire esempi virtuosi, nella speranza che le giovani generazioni ne traggano insegnamento.

