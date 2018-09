Bazar della droga in casa: nuove misure restrittive per un giovane

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura coercitiva degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, nei confronti di Jason Mangione, 22enne del posto.

Il giovane è stato arrestato il 28 agosto scorso per detenzione al fine di spaccio di stupefacente marijuana, hashish e cocaina. Pertanto il giudice, nella misura irrogata, ha prescritto all’arrestato di non allontanarsi dal domicilio senza specifica autorizzazione e di non comunicare neanche per via telefonica o telematica con persone diverse da quelle che con lui coabitano o l’assistono.