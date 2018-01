Bed & breakfast, massaggi e prostitute: un arresto, struttura sequestrata

SAN PIETRO VERNOTICO - Inviti affidati alla grande rete di internet, per provare massaggi di mani esperte di donne "favolose", per la prima volta in provincia di Brindisi", occasioni da non perdere in un "B&b" alla periferia di Cellino San Marco. Occasione scoperta dai militari della Tenenza di San Pietro Vernotico, con conseguente arresto di un uomo con l'accusa di sfruttamento della prostituzione e sequestro della struttura del valore di 250mila euro perché l'immobile è stato ritenuto strumentale all'attività.

L'inchiesta

Le indagini sono sfociate all'alba di oggi, 24 gennaio 2018, nell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, su richiesta del pubblico ministero, sulla base dell'informativa di reato depositata nelle scorse settimana dai militari della Finanza sullo "sfruttamento della prostituzione ed esercizio di una casa di tolleranza in violazione della Legge “Merlin”".

Gli accertamenti sono partiti con controlli di polizia economico-finanziaria nel settore degli affittacamere e bed & breakfast, disposti dal comando provinciale di Brindisi, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle norme fiscali ed amministrative da parte degli operatori del settore. Le Fiamme Gialle della tenenza di San Pietro Vernotico hanno individuato un bed & breakfast, alla periferia di Cellino San Marco e hanno accertato che proprio qui era stato aperto "un centro massaggi privo di autorizzazioni amministrative e sanitarie, completamente sconosciuto al fisco". Da qui le prime contestazioni.

Gli annunci sul web

Le verifiche, stando a quanto si legge nel provvedimento firmato dal gip, "hanno consentito di acquisire elementi indiziari rilevanti, tali da far emergere che, dietro il formale paravento di attività lecite, si celassero, di fatto, condotte delittuose più gravi, connesse allo sfruttamento della prostituzione": è emerso che la struttura era utilizzata come location presso cui attrarre “clienti” attraverso annunci postati su specifici siti internet. Messaggi che i finanzieri hanno raccolto sulla rete e acquisito.

Nelle prossime ore l'indagato affronterà l'interrogatorio di garanzia e in quella sede, davanti al gip e al pm, alla presenza del difensore di fiducia, avrà modo di chiarire la propria posizione.