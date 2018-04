Belen in intimo, foto mozzafiato tra gli ulivi di Fasano

FASANO – Belen in intimo tra gli ulivi del Brindisino. Scatti mozzafiato. La showgirl argentina è arrivata a Fasano per realizzare uno shooting fotografico per la linea di intimo femminile di cui è testimonial: con lei il piccolo Santiago De Martino, il figlio avuto dal matrimonio con Stefano De Martino, e il compagno Andrea Iannone, il campione di motociclismo.

Gli scatti hanno fatto impazzire i social, a cominciare da Instagram. E’ stata la stessa Rodriguez a postare alcune immagini del backstage nella tarda mattinata di oggi, primo giorno di lavoro, dopo aver pubblicato alcuni scorci suggestivi del relais in cui è ospite e diverse immagini e filmati privati (le stories) con Iannone e Santi.

La location scelta è quella di Masseria Pettolecchia dell’imprenditore René De Picciotto, un paradiso in agro di Fasano, dove la bellissima Belen unisce lavoro al relax a bordo piscina, dimostrando anche di apprezzare il buon cibo. A cominciare dal tradizionale piatto di orecchiette al sugo. Fotografato e postato sul social. Con valanga di “cuoricini” che valgono come “mi piace”.

