In giro con bici rubata, la proprietaria la riconosce e chiama i carabinieri

BRINDISI - In giro per i corsi con una bicicletta rubata, la proprietaria la riconosce e chiama i carabinieri. Denunciato un 23enne di Brindisi per ricettazione. La vittima è una 50enne anche lei brindisina, passeggiando in corso Umberto I ha notato un giovane a bordo di una bicicletta identica a quella che le era stata rubata qualche settimana fa. Non ha esitato a chiamare i carabinieri per controllo, era convinta che si trattava della sua bicicletta. Sul posto, nel giro di pochi minuti, si è recata una pattuglia che ha fermato il ragazzo.

In relazione alla bicicletta, nuova di zecca, la donna ha esibito la documentazione comprovante l’acquisto e il libretto con i riferimenti riguardo alla marca e il modello. Il giovane ha dichiarato di averla acquistata qualche giorno prima da un ragazzo di colore di cui sconosce l’identità al prezzo di 300 euro. Dopo le formalità di rito il mezzo a due ruote è stato restituito alla legittima proprietaria e il possessore denunciato.