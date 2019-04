Bimba si allontana da casa e va a giocare per strada: cittadino chiama i carabinieri

SAN PIETRO VERNOTICO – Una giovane coppia di San Pietro Vernotico è stata segnalata al tribunale dei minori perché la loro figlia di due anni si è allontanata da casa andando a giocare nel giardino circostante che si affaccia su una strada comunale. È accaduto nel pomeriggio di sabato 27 aprile. Ad accorgersi della bimba che giocava quasi a ridosso della carreggiata, un automobilista.

L’uomo preoccupato non ha esitato a contattare il 112 segnalando la situazione di pericolo. Sul posto è stata inviata una pattuglia della locale stazione, all’arrivo dei carabinieri, però, la piccola era già in casa e il padre la stava rimproverando. Per fortuna tutto si è concluso senza gravi conseguenze tranne che con una segnalazione della coppia al Tribunale dei minori.