Sorpreso a fare bisogni in un parco a Brindisi, denunciato

BRINDISI – Sul suo capo pendono due decreti di espulsione. Nella mattinata di oggi è stato sorpreso in un parco a Brindisi, in via Cinque giornate mentre espletava bisogni fisiologici. Nuova denuncia quindi per un cittadino originario del Gambia.

Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti nel parco in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini, lo straniero aveva anche allestito un accampamento di fortuna. Non aveva documenti, portato presso gli uffici della Questura per essere identificato è emerso che per due volte è stato raggiunto da un decreto di espulsione.