Blackout al rione Cappuccini: persone intrappolate negli ascensori

BRINDISI – E’ durato circa 20 minuti un blackout che intorno alle ore 19,45 di oggi (26 dicembre) ha interessato il rione Cappuccini, da via Osanna fino al complesso residenziale Appia Verde. Le utenze private sono rimaste completamente a corto di energia elettrica. I lampioni della pubblica illuminazione si sono spenti. L’intero quartiere, insomma, era avvolto dalle tenebre.

Numerosi cittadini hanno contattato la sala operativa della polizia locale. I vigili del fuoco sono intervenuti per sbloccare un paio di ascensori con persone intrappolate all’interno. I tecnici di E-Distribuzione e della ditta Energeko, società partecipata che cura la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, si sono subito attivati per ripristinare il servizio.

Da quanto appreso, il blackout è stato causato da un guasto su due differenti linee. Intorno alle ore 20, il problema è stato eliminato al 50 per cento. Pochi minuti dopo, l’energia è tornata in tutte le case. In caso di utenze rimaste isolate, va richiesto personalmente l’intervento dei tecnici di E-Distribuzione attraverso il numero verde 800 3500.