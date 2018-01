Blackout in alcune zone della città: tecnici Enel subito a lavoro

BRINDISI – Blackout in alcune zone della città nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 7 gennaio, a causa di alcuni guasti che hanno interessato le linee elettriche della media tensione. I tecnici Enel si sono messi subito a lavoro per riportare la situazione alla normalità, isolate via Appia, quartiere Paradiso, commenda e Casale. Grazie alle nuove tecnologie oggi a disposizione della società elettrica è stato possibile individuare immediatamente il disservizio e di rialimentare le linee guaste attraverso i cosiddetti “cambi di schema”, creando una sorta di bypass prima di intervenire sul guasto vero e proprio.