Estorsioni, furti rapine e droga: undici arresti in quattro province

BRINDISI - Dalle prime ore del mattino sono in corso di esecuzione da parte dei finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di 11 misure cautelari nonché un obbligo di dimora disposte dal gip nelle province di Brindisi, Foggia, Taranto e Trani contro un gruppo criminale che operava nel settore delle estorsioni, dei furti, delle rapine e nello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’ordinanza cautelare si basa su indagini della stessa Guardia di Finanza. Glli indagati, secondo gli investigatori, non esitavano ad utilizzare le armi per affermare i propri metodi delinquenziali, al fine di concretizzare le richiste estorsive minacciando gravemente le vittime. I particolari dell’operazione saranno comunicati nel corso di una conferenza stampa stamani.

Tra le attività delittuose accertate dagli inquirenti anche l’attività di introduzione di sostanze stupefacenti in favore di personaggi detenuti all’interno della casa circondariale di Foggia smascherata dai finanzieri con la collaborazione dei colleghi del comando provinciale di Foggia, che ha consentito l’arresto in flagranza del “corriere”.

"Di particolare rilievo risulta la caratura del gruppo criminale che non lesinava ad utilizzare le armi per affermare i propri metodi delinquenziali, ribadisce la Guardia di Finanza, che ha battezzato Exodus l'indagine sfociata negli arrfesti di stamani. Nel corso delle indagini, in fatti, è stata collegata allo stesso gruppo l’esecuzione di un atto intimidatorio avvenuto il 6 gennaio scorso con l’esplosione di colpi di kalashnikov contro la sede di una società nella zona industriale Brindisi.

Le attività investigative sono tuttora in corso proseguono sotto il profilo economico-finanziario, a carico dei soggetti colpiti dalla misura restrittiva del gip brindisino.

