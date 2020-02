Bloccati mentre tentavano di ruare un'auto: arrestati zio e nipote

TORRE SANTA SUSANNA- Sono stati sorpresi mente tentavano di forzare la portiere di un’auto. Si è conclusa con un arresto in flagranza di reato una sortita in località Punta Prosciutto (Lecce) da parte di zio e nipote residenti a Torre Santa Susana. Si tratta di Salatore Simmini, 51 anni, e di Christian Simmini, 19 anni. I due sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione dai carabinieri della locale stazione, che hanno sottoposto a sequestro un punzone per scassinare serrature, due chiavi inglesi, un cacciavite e una centralina elettronica Obd per auto modificata. Il tutto è stato posto sotto sequestro. I due, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni, in regime di domiciliari.