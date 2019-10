Freni in blocco e fuoriuscita di fumo: apprensione a bordo di un treno regionale

BRINDISI - Hanno vissuto momenti di apprensione i passeggeri del treno regionale di Trenitalia partito da Bari alle ore 18 e diretto a Lecce, a seguito del blocco dell'impianto frenante di una vettura, causato probabilmente da un urto con un animale o con un oggetto, fra Carovigno e Brindisi. Il blocco, per attrito, ha provocato la fuoriuscita di fumo.

Dopo l'arrivo al binario due della stazione di Brindisi, tutti i viaggiatori, perlopiù studenti e lavoratori pendolari residenti fra le province di Brindisi e Lecce, sono scesi sulla banchina. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, allertati dagli stessi viaggiatori, e gli agenti della Polfer. Tutti i passeggeri sono stati riprotetti sul treno regionale 12503, partito da Bari alle 18.30.

Da quanto riferito da Rfi (Rete ferroviaria italiana), la sicurezza delle persone non è mai stata in pericolo. Il treno, una volta sbloccato l'impianto frenante, tornerà in funzione. I tecnici della società stanno ispezionando la linea per capire che tipo di ostacolo abbia incontrato il vagone lungo il percorso. Dalle 19.20 alle 19.50, il traffico ferroviario fra Ostuni e Brindisi (linea Bari – Lecce) è stato sospeso. Dalle ore 19.50, attivata circolazione a binario unico alternata sul binario pari nella tratta Ostuni - S.Vito con rallentamenti fino a un'ora.