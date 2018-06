Esplosione nel cuore della notte: ennesimo assalto a un bancomat

SAN DONACI - La banda dei bancomat torna in azione. La scorsa notte (fra venerdì 8 e sabato 9 giugno) è stata presa di mira la filiale del Banco di Napoli situata in via Galileo Galilei, nel centro di San Donaci. Un potente boato ha svegliato il vicinato, intorno alle ore 3,10.

I malviventi (quattro o cinque, stando ad alcune testimonianze) hanno agito a bordo di u paio di auto, fra cui un fuori strada Suzuku Samurai rubato pochi minuti prima nel centro di Torre Santa Susanna. La deflagrazione, riconducibile verosimilmente a un ordigno artigianale, ha provocato danni ingenti all'interno della banca, ma il bancomat, tutto sommato, ha retto.

Andato a monte il primo tentativo di impossessarsi delle banconote, i banditi hanno cercato di forzare il cash dispenser con alltri arnesi, ma disturbati dall'arrivo di alcune persone, sono fuggiti abbandonando il mezzo rubato.

Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione al comando del luogotente Francesco Lazzari e una pattuglia dell'istituto Lf Vigilanza. Nelle prossime ore i militari acquisiranno le immagini riprese dalle telecamere di cui è dotata la filiale. Lo scenario è analogo a quello dell'assalto al postamat perpetrato sette giorni fa (la notte del 2 giugno) all'ufficio postale di Montalbano. Anche in quel caso i delinquenti fuggirono a mani vuote.

Articolo aggiornato alle ore 10,27

