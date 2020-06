Coronavirus: due nuovi casi in Puglia, nessuno in provincia di Brindisi

BRINDISI – Nessun nuovo contagio da coronavirus in provincia di Brindisi nelle ultime 24 ore. Stando ai dati forniti dalla Regione Puglia tramite il bollettino epidemiologico, a livello regionale si sono registrati due nuovi casi positivi, uno nel Barese e uno nel Foggiano, su 1240 tamponi effettuati, un dato in calo rispetto alla media giornaliera superiore ai 2mila test dell’ultimo periodo. La buona notizia è che non vi sono stati nuovi decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 161.902 test. Sono 3765 i pazienti guariti e 222 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.527 così divisi:1.491 nella provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 659 nella Provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database); 1.168 nella Provincia di Foggia; 520 nella Provincia di Lecce; 280 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.