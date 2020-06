Coronavirus: nel Brindisino l'unico nuovo caso registrato in Puglia

BRINDISI - E’ stato attribuito alla provincia di Brindisi l’unico nuovo caso di positività al Covid-19 registrato in Puglia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 656 i contagi complessivi registrati nel Brindisino, dall’inizio dell’emergenza. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il consueto bollettino epidemiologico, sono stati effettuati complessivamente 2061 test per l’infezione da coronavirus. Fortunatamente non sono avvenutii nuovi decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 145.905 test. Sono 3.561 i pazienti guariti. Sono 422 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.515, così suddivisi: 1.488 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 656 nella provincia di Brindisi; 1.164 nella provincia di Foggia; 519 nella provincia di Lecce; 280 nella provincia di Taranto (un caso è stato eliminato dal database); 28 attribuiti a residenti fuori regione.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.