Paura nel centro abitato: bomba carta esplode davanti la casa di un vigilante

SAN PIETRO VERNOTICO – Una bomba carta è stata fatta esplodere, poco dopo la mezzanotte di domenica 26 maggio, davanti al portone di ingresso dell’abitazione di una guardia particolare giurata dell'istituto Vigil Nova. In via Piemonte a San Pietro Vernotico, una traversa di via Pier Giovanni Rizzo. Sul posto i carabinieri.

Il boato è stato udito da diverse zone del paese, anche da Cellino San Marco. In casa c’era la famiglia del vigilante, moglie e due figli. La paura è stata tanta. L’esplosione ha divelto il portone in alluminio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Tutti i residenti di via Piemonte si sono precipitati per strada. Increduli e scioccati.

Lo spoglio era cominciato da poco più di un’ora, a San Pietro si vota in tre plessi scolastici, uno si trova nella stessa zona della casa presa di mira dagli attentatori. Molti cittadini erano in giro tra i seggi, comprese i carabinieri impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio e i colleghi del vigilante. Il paese non dormiva ancora.

Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione, lo stesso comandante Vincenzo Maci e il comandante del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi, il tenente Marco Colì. È stato accertato che si è trattato di una bomba carta. Alcune telecamere installate davanti agli usci delle abitazioni circostanti hanno ripreso la scena dell’attentato: dai fotogrammi, visionati dai carabinieri, si vede un uomo che si avvicina a piedi alla casa del vigilante e posiziona l’ordigno. Poi l’esplosione. E la paura.