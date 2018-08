Borse lavoro, scadenza prorogata: "Vogliamo offrire più possibilità ai cittadini"

MESAGNE - L’Amministrazione Comunale ha prorogato i termini entro cui presentare le domande per partecipare alla «Selezione pubblica ai fini della costituzione di una graduatoria (anni 2018-2019) da utilizzare per l’assegnazione di tirocini di inclusione a favore di soggetti in condizioni di disagio economico e sociale» (Avviso pubblico, determina n. 1301/2018). La nuova scadenza fissata è venerdì 14 settembre 2018, ore 12.00.

Come indicato nell’Avviso Pubblico le domande devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo dell’Ente (piano terra Palazzo Municipale) e redatte su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali (sede di Palazzo Piazzo, via Castello 10, tel. 0831776065) o scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: http://www.comune.mesagne.br.it/downloads/AVVISO%20PUBBLICO_borse_lavoro_2018.pdf

«Abbiamo prorogato la scadenza inizialmente prevista per il prossimo 31 agosto – ha commentato l’assessore ai servizi sociali Maria Teresa Saracino – perché vogliamo offrire la possibilità a quanti più cittadini in stato di necessità di partecipare alla selezione pubblica che rimarrà in vigore per diversi mesi. Le borse lavoro – ha spiegato l’assessore – sono uno strumento che rispetta maggiormente la dignità di chi è in difficoltà rispetto all’aiuto economico straordinario in quanto il soggetto è chiamato a contribuire con le proprie capacità alle esigenze della collettività. Per questa ragione crediamo molto a questo strumento ed intendiamo estenderlo il più possibile».