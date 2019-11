Botte e insulti razziali a giovane rumeno: denunciato minorenne

ERCHIE – “Lesioni personali pluriaggravate per aver agito per motivi abbietti o futili, con crudeltà verso le persone e per finalità di discriminazione razziale nazionale”. E’ accusato di questo reato un 16enne di Manduria (Ta), denunciato dai carabinieri della stazione di Erchie a conclusione di un’attività di indagine avviata dopo un’aggressione verificatasi il 31 agosto scorso a San Pietro in Bevagna, marina di competenza del Comune di Mandura. Vittima un 17enne di origine romena residente a Torre Santa Susanna.

La denuncia fu presentata il 4 settembre presso la stazione dei carabinieri di Erchie dove il 17enne si presentò per raccontare l’accaduto. Era stato aggredito e insultato dal coetaneo, aveva rimediato ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Alla scena assistettero altre persone che hanno aiutato i carabinieri a ricostruire con esattezza le circostanze del pestaggio.