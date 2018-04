Bottiglietta molotov davanti a un bar del centro: incendio evitato da vigilantes

BRINDISI – E’ grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dell’Ivri se intorno all’1.30 della notte tra ieri e oggi, mercoledì 11 aprile, non è andata a fuoco la struttura di legno esterna al bar “Caffè do mar” sito su corso Umberto I a Brindisi all’angolo con viale Conserva. La guardia particolare giurata, durante un giro di pattugliamento nelle vie del centro, si è accorta che ai piedi del gazebo era stata piazzata una bottiglietta contenente liquido infiammabile che stava iniziando a bruciare. L’ha subito spenta evitando il peggio.

Sul posto si è recata anche una squadra dei vigili del fuoco, la polizia e lo stesso proprietario. La struttura non ha subito danni, l’attività lavorativa non è stata compromessa. Resta ora da capire il movente del gesto e individuare i responsabili, un aiuto per fare chiarezza sulla vicenda potrebbe giungere dalle telecamere installate nella zona.

Certo è che la criminalità continua ad agire indisturbata in città: risale alla notte precedente l’incendio di tre auto di cui due rubate, per non parlare delle rapine messe a segno degli ultimi giorni. Atti criminosi che continuano a danneggiare e creare disagi a gente che lavora e a cittadini onesti. Le attività commerciali non sono solo attività lavorative ma sono anche servizi che si offrono alla comunità.

