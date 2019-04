Ricettazione, furto e resistenza: cumulo di pene per un bracciante agricolo

CEGLIE MESSAPICA - Cumulo di pene per un bracciante agricolo di Ceglie Messapica: Mario Masciali, 30 anni, è stato condotto in carcere per espiare quattro anni , quattro mesi e tre giorni di reclusione, dopo condanne definitive per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, furto aggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'ordine di carcerazione è stata eseguito dai carabinieri. I fatti di cui al provvedimento restrittivo riguardano un cumulo di pene inflitte in relazione al reato di porto d’armi od oggetti atti a offendere commesso nel maggio del 2013, quando nell’ambito di un controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Nell’aprile del 2014, è stato indagato per il furto di un’autovettura asportata in Ceglie Messapica. Nell’ottobre del 2016, fermato a bordo di un veicolo con il quale aveva effettuato alcune manovre finalizzate a eludere il controllo dei Carabinieri. All’interno del veicolo vi erano altre persone, dal controllo è emerso che sono stati rinvenuti oggetti e grimaldelli finalizzati allo scasso, ulteriori verifiche hanno accertato che le targhe apposte sul veicolo appartenevano ad altra autovettura, mentre il veicolo era oggetto di furto perpetrato in Aradeo il 20 luglio del 2016.

Nell’ambito di quel contesto operativo, una perquisizione effettuata nel domicilio dell’uomo ha portato al rinvenimento di un’autovettura Fiat Uno di colore bianco, priva di targhe e con pezzi mancanti di carrozzeria, meccanica e tappezzeria risultata oggetto di furto. Nell’occasione, sono state rinvenute altre targhe appartenenti ad altri veicoli.