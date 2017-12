Brigadiere dei carabinieri lascia il servizio dopo 35 anni, 17 a Latiano

LATIANO - Il 1 gennaio 2018 il brigadiere capo Giuseppe Natale Cesareo dopo 35 anni di servizio effettivi svolti nell’Arma dei carabinieri lascerà il servizio attivo. Il militare arruolatosi il 6 marzo 1982 ha frequentato il corso formativo presso la Scuola Allievi di Campobasso, dal 1983 al 1989 ha svolto servizio presso la stazione carabinieri di Montepulciano (Si), dal 1989 al 1992 dapprima destinato alla stazione di Montalcino (Si) e poi alla locale Aliquota Operativa, successivamente, dal 1993 al 2000, ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Alezio (Le), fino a giungere nell’Agosto del 2000 presso la stazione carabinieri di Latiano. Militare in possesso di due onorificenze, croce d’argento e croce d’oro per anzianità di servizio, lo stesso si è contraddistinto per elevata professionalità ed umanità, dimostrando attaccamento all’Istituzione e contribuendo con il proprio operato alla vigilanza attiva a vantaggio delle popolazioni ove lo stesso è stato impiegato.