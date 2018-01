Brin Park, rapinatori con maschere e coltello in azione all'Eurospin

BRINDISI – Rapina all’Eurospin del centro commerciale Brin Park a Brindisi: intorno alle 19 di oggi due individui uno armato di un grosso traglierino e l'altro di pistola hanno fatto irruzione nel discount e dopo essersi fatti consegnare i soldi dalle casse sono fuggiti a piedi in direzione quartiere Sant’Elia. Erano vestiti di nero con abbigliamento sportivo e giubbotto di pelle e indossavano felpa con cappuccio e maschere di carnevale, una che rappresentava un personaggio di un film dell'orrore, "Scream".

Sul posto si sono immediatamente recati gli agenti della Sezione volanti della Questura di Brindisi e i colleghi della Squadra mobile, oltre al questore Maurizio Masciopinto. Il bottino ammonta a circa mille euro. Nel giro di dieci secondi, dopo aver intimato ai presenti di non muoversi, i rapinatori hanno obbligato le cassiere a consegnare il denaro. I poliziotti stanno visionando le telecamere interne al supermercato che hanno interamente ripreso la scena della rapina.

Dai fotogrammi è emerso che con ogni probabilità la pistola utilizzata è una riproduzione. Ma la gente in fila alle casse ovviamente non poteva saperlo e la tensione è stata alta. nella zona sono in corso le ricerche dei banditi: gli equipaggi delle volanti hanno fermato alcuni giovani per controlli. ma al momento non vi sono esiti.

Gallery